Якщо за два місяці не мобілізується 160 тисяч людей, доведеться підписувати капітуляцію – Найєм

За словами адвоката, люди, які з початку війни на фронті дуже втомлені, і їх потрібно замінити

Ветеран російсько-української війни різко висловився про затримки у процесі мобілізації

Про це Масі Найєм розповів під час інтерв’ю на LB live.

За словами Масі з початку війни в армії служать люди, які на початках повномасштабного вторгнення стали на захист країни.

"Люди по три роки в армії і це дуже багато. Я розумію людей, які вже вигоріли і досі служать. Їм дуже складно", – зазначив ветеран війни.

Також, Масі розповів, що нині держава, борючись з ухилянтами, прирівняла до них всіх, навіть тих, хто хотів мобілізуватися. На його думку, у дорослої частини суспільства, виникло б більше бажання служити.

«Я дуже емоційна людина, я б сказав суспільству таке: якщо ви, 160 тисяч людей, не прийдете мобілізуватись протягом наступних двох місяців, ми підписуємо капітуляцію. Тому що це чесна відповідь – ви ж не хочете воювати, але хтось це мусить робити", – зауважив Масі Найєм.

Ветеран війни закликав людей подумати про втрати, коли фронт впаде.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляло, що народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко заявив, що в умовах нинішньої ситуації на фронті потрібно провести мобілізацію 500 тисяч громадян.

Зокрема, в Україні потрібні зміни в мобілізації, бо система комплектування зараз неефективна, про це розповів офіцер бригади "Рубіж" Максим Таран.

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