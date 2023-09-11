Якщо Захід зменшить допомогу, в Європі відбудеться проблема з українськими біженцями - Зеленський

Українці за кордоном “поводилися добре” і “дуже вдячні” тим людям, які їх прихистили.

Якщо Захід зменшить допомогу Україні, це не лише призведе до продовження війни, а ще й створить “ризики для Заходу на його власному подвір’ї” в контексті українських біженців.

Про це в інтерв’ю The Economist повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, українці за кордоном “поводилися добре” і “дуже вдячні” тим людям, які їх прихистили. “Цієї щедрості” наші громадяни не забудуть. Проте “передбачити неможливо”, як відреагують мільйони українських біженців у європейських країнах на те, що їхню країну покинуть.

Володимир Зеленський переконаний в тому, що це не було б “хорошою історією” для Європи, якби вона “загнала цих людей у кут”.

Нагадаємо, що Україна розчарована декларацією саміту G20, у якій РФ не названо агресоркою.

Читайте також: