Якщо Захід зупинить підтримку України – політолог пояснив, як переконати союзників посилювати допомогу

Наразі західні країни продовжують надавати Києву великі обсяги як військової, так і фінансової допомоги.

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв вважає, що може настати момент, коли західні партнери скажуть Україні, що більше не можуть надавати їй фінансову та військову підтримку у боротьбі проти російської агресії, мовляв ресурси вже вичерпані.

Про це він розповів "24 каналу".

"Ви вже отримали більше, ніж Ірак та Афганістан. Давайте далі самі". Прихильники Дональда Трампа та соціалісти у США вже підіймають подібну тему. Мовляв, Україна отримує забагато", – навів приклад експерт.

На його думку, керівництву України потрібно вже зараз готуватися до того, аби відповідати на подібні тези.

Олександр Краєв навів три такі тези, які мають переконати партнерів і надалі допомогати Україні.

Вигідна позиція для Китаю

Потрібно переконувати союзників у тому, що зупинка підтримки Україні стане допомогою Китаю.

"Залишаючи Україну без грошей та будь-якої іншої підтримки, Захід зробить так, аби Китай став повноправним гегемоном у світі. По суті, поразка України – це не просто перемога Росії, це перемога Китаю. А саме це для всього Заходу звучить чи не найбільш загрозливо. Китаю лякає західні країни набагато більше, ніж витрачання багатьох мільярдів доларів на Україну", - пояснив він.

Репутація та піар політиків

"В Україну вкладено занадто багато, і для багатьох політиків успіх України дуже прямо корелюється з їхнім власним успіхом. Фактично провал України в будь-якому форматі – це провал цих політиків", - говорить експерт.

"Якщо Росія зараз не зупиниться, то це точно не кінець"

На його думку, третій – і один із найважливіших аргументів, на якому має наголошувати Україна: якщо зараз Росія не зупиниться, це точно буде не кінець.

"Які гарантії того, що зараз при новітніх технологіях та при ядерній зброї Росія після умовного примирення зупиниться на Україні і не почне агресію ще де-небудь?", - наголосив Краєв.

Краєв також вважає, що нещодавня заява головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного про те, що Росія готує новий наступ, була спрямована на те, аби західні партнери збільшили обсяги військової допомоги.

"Це був дуже правильний натяк і дуже правильно пророблена інформаційна операція зі сторони головнокомандувача ЗСУ", - зауважив політолог.

Експерт також розповів, що існує ймовірність того, що хтось з європейських політиків може запропонувати Києву піти на часткові поступки Росії, наприклад, поступитися певними територіями. Однак, на думку політолога, і на це Київ повинен мати свою відповідь.

"Росіяни ще за часів перших берлінських криз 60-х років, Карибської кризи і у всіх наступних конфліктах використовували тактику "салямі". Йдеться про поступову агресію, коли Росія кожного разу віджимала маленький шматочок, який Захід був готовий віддати. Якщо Захід зараз здасться в одному маленькому питанні, де гарантія, що Росія не попросить так само "мало" наступного разу? Здаючи одну невелику частину, ми ризикуємо потім здати щось більше", – резюмував експерт.

Військова допомога Україні

Велика Британія оголосила про новий пакет військової допомоги для України в розмірі 50 млн фунтів стерлінгів.

Вперше військову допомогу Україні надасть Марокко. Марокко, за рекомендацією США, ухвалила рішення про надання Україні запчастин до танків Т-72.

Уряд Німеччини ухвалив перелік військової допомоги Україні. До нього увійшли 18 самохідних артилерійських установок RCH 155, 80 пікапів та 90 засобів протидії дронів.

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