"Якщо живого Путіна показати російській армії - вона застрелиться": Арестович пояснив, чому президент РФ не їде на передову

Очільник країни-агресорки Володимир Путін уникає поїздок на передову. І не лише зараз, коли йому майже 70 років, і це можна було б списати на вік, але й раніше. До Чечні він ніколи не їздив ні в першу, ні в другу війну. Путін приїжджав лише до зачищеного місця.

Чому він не їде на передову, пояснив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live" 14 вересня.

"Це вік та вроджена стиглість. Тому що він із тих людей, які явно не з бойових підрозділів КДБ. Тому що у КДБ були люди, які йшли під кулі, не моргнувши оком, виконували завдання, хоча можна сперечатися про ці завдання... Але він не з тих хлопців. У нього там вербування, агентурна діяльність, але все на рівні "потеревеніти за життя". Я не знаю докладно пітерську частину його біографії, але, на мою думку, йому там теж особливо ризикувати не доводилося, поряд із Собчаком перебуваючи. А командувати, вбивати Литвиненка та всіх інших із бункера особливого ризику за собою не тягне, особливо коли ти за ядерною парасолькою. От і склався характер. Це той випадок, коли біографія збіглася із характером", - каже Арестович.

Радник Офіса президента наголосив, що Путін чітко знає, що обережність понад усе. А боїться він найбільше під час можливих візитів на передову не українців, не якогось байрактара, а боїться своїх же.

"Боїться, що його свої грохнуть під виглядом того, що налетіла українська артилерія. Тому я його розумію, підозрюю, що він боїться своєї охорони, своїх офіціантів, секретарів, боїться лікарів своїх особливо, всіх боїться. І в цьому звичному страху він живе. Чим більше зла ти завдаєш і збираєшся заподіяти, тим більше ти розкладаєшся як особистість. Це дуже простий закон. Навіть дівчина, яка йде у короткій спідниці темним провулком, вона боїться, тому що вона бажає зла потенційним хуліганам і ґвалтівникам. Це психологія. Вона так працює. А вже людина, яка сидить за ядерною парасолькою і віддає накази знищити тих, захопити тих, вона боїться смерті", - пояснює Арестович.

За словами радника Офісу президента, безкарне зло розкладає душу, фізично знищує.

"Ви подивіться, як він (Путін - ред.) виглядає. Це нервове вчеплення у край столу, це притупування, незрозумілий танець ногами. Це особистість у періоді напіврозпаду", - зауважує він.

Арестович назвав ще одну причину, чому Путін уникає поїздок на передову.

"Ви хочете, щоб він поїхав кудись на передову щось там втлумачувати своїм солдатам? Вони побачать, ким насправді є полководець… Його побачать та жахнуться. Дрібне, рябе і ми за це вмираємо. Це буде тотальне розчарування. Якщо живого Путіна показати російським солдатам, то російська армія не те, що розбіжиться, вона застрелиться. Вони зрозуміють, що він виявився не те що не батьком, а чмонею: рябе, косе, криве, з нестриженою головою, з зарослими скронями. І ось за це ми вмираємо? Ось це головний символ мачизму, головний стерх і так далі? Та ну, куди. Саме тому він і ховається", - підсумував Олексій Арестович.

Раніше Арестович розповідав, чого варто очікувати після смерті диктатора.

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