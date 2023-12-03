Якщо знову не буде світла – список речей на випадок відключень

Список речей, які варто мати на випадок повторних відключень світла.

Окупаційна армія Росії минулого року від осені завдавала активні та цілеспрямовані удари по об'єктах енергетики України, аби залишити людей без світла. В цей період минулого року обленерго вже застосовували графіки відключення світла.

Станом на зараз енергосистема України працює стабільно, попри щоденні атаки РФ, зокрема і по енергосистемі. Проте українцям радять бути готовими до можливих відключень світла і мати необхідні речі, зокрема свічки, ліхтарики та запас їжі.

Як слід підготуватися до довготривалих відключень світла та що необхідно мати вже зараз:

портативна газова плита для приготування їжі та запас балонів;

запас води та їжі, яку можна зберігати без холодильника;

лампочки з акумуляторами, світлодіодні лампи;

павербанк для мобільного телефону;

ліки, які ви постійно приймаєте, жарознижувальні та препарати від розладів травленнята; аптечка для домедичної допомоги;

радіоприймач на батарейках, свічки, ліхтарики, запас батарейок, сірники;

теплий одяг, термос.

Нагадаємо, у Мінцифри розповіли, як залишитися з Інтернетом у блекаут.

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