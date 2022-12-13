Якщо ЗСУ не відстоять Бахмут, війна затягнеться: Жданов пояснив важливість оборони міста

Оборона Бахмута є важливою для України, аби не дати Росії зробити з захоплення міста "взяття Берліна", а також – щоб дати окупантам випустити всю пару і добивати їх на всіх інших ділянках фронту.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів у своєму відеоблозі, відповідаючи на запитання про важливість відстоювання Бахмута.

"Він має значення як населений пункт України, це наша територія, це чергове місто, яке ми захищаємо. Річ у тім, якщо, не дай Боже, Росія захоплює Бахмут, вони з цього захоплення зроблять "взяття Берліна". Вони розтрублять про цю подію, начебто вони взяти Берлін у 45-му. І це підійме воєнні настрої в суспільстві. Це спровокує хвилю: який відсоток побіжить до військкоматів. "Наша армія найсильніша. Ми можемо всіх бити. Треба всіх бити". Путін утре носа всім західним країнам, скаже: "Бачите, в мене ж все йде за планом. Успіх досягнутий. Якщо ви не сядете зі мною за стіл переговорів, завтра буде друге місто". А потім буде третій, а потім буде Київ. Не можна допустити", – пояснив Жданов.

"Бахмут став каменем спотикання, саме місто. Там могло буди будь-яке місто. Але росіяни почали штурмувати Бахмут і самі втяглися, вони не можуть самі вже навіть перекинути свої війська на інший напрямок. Тому що, якщо вони послаблять тут натиск, ми підемо в контрнаступ", – додав військовий експерт.

Він наголосив, що в районі Бахмута треба дати військам загарбників випустити пару, після чого добити їх на решті ділянок фронту.

"Тут ціна питання – ціна закінчення переламу в цій війні. Якщо ми не відстоюємо Бахмут, значить перелам у війні не настав. І виходять що? Війна затягується. У Путіна з’являються підстави вимагати переговорів із Заходом, тому що в нього операція йде за планом і він перемагає. В Росії починається "побєдобєсіє" справжнє з купою там ідіотів-патріотів, які побіжать до військкомату: "Дайте мені рушбайку, я поїду укропів чи хохлів убивати". Ось, що таке Бахмут. Тому ціна питання може бути адекватною. Так, це втрати з нашого боку. Але десь треба зупинитися, розумієте? Треба остаточно зупинитися, дати російській армії випустити всю пару і тоді вже добивати її на всіх інших ділянках. Саме так організовується воєнна кампанія", – розповів Жданов.

Він також зазначив, що російська армія вже спускається з піку своїх можливостей у війні.

"Росія вже зараз перейшла пік своїх бойових можливостей. Вони вже не на плато, вони вже на схилі, біля краю. І далі піде тільки спад цього плато. Але треба їх доламати. Те, що це припало на Бахмут і Авдіївку – так склалися обставини", – сказав військовий експерт.

Нагадаємо, саме в районі Бахмута зараз найскладніша на фронті ситуація. Окупанти атакують там позиції ЗСУ, намагаючись здійснити прорив, свідчать дані мапи бойових дій від британського Міноборони.

Раніше Жданов послався на дані розвідки, розповівши, що з фронту в районі Бахмута тікають цілі групи мобілізованих росіян. Туди вже погнали генералів, щоб вони агітували окупантів йти вперед. Експерт наголосив, що з військового погляду, це – самогубство.

Жданов також гадає, що ЗСУ відстоять Бахмут.

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