Якщо ЗСУ не вийдуть до Азовського моря, війна буде довгою – ізраїльський експерт

Якщо ЗСУ під час контрнаступу не зможуть вийти до Азовського моря і розірвати сухопутний коридор РФ до Криму, на Україну може чекати довга війна на виснаження.

Таку думку висловив ізраїльський військовий експерт Давид Гендельман, передає "Еспресо".

"Сам наступ, стратегічна літня кампанія української армії мала на меті не просто вихід на берег Азовського моря й розтин суходільного коридору. Стратегічна мета цього виходу була саме зламати тенденцію перетворення війни на виснаження в стилі ірано-іракської.

Тому що у випадку розтину суходільного коридору це змінювало все стратегічне становище на фронті. Цим південний напрямок відрізняється від решти, тому що весь фронт має форму підкови і єдине місце, де цю підкову можна розламати на дві частини, – це південь. Якщо це не виходить – війна продовжується, як і досі...", – каже експерт.

На його думку, війна на виснаження більше не вигідна Україні, ніж Росії.

"Тому що мільйони біженців, тривають ракетні удари по території країни, по інфраструктурі, промисловості. І взагалі не зрозумілі перспективи, як провадити державне будівництво в таких умовах", – зазначає Гендельман.

З іншого боку, каже експерт, росіяни також не планували тривалу війну. Проте окупанти ведуть бойові дії не на своїй території і становище Росії на фронті не настільки й погане: "немає руйнування фронту, немає руйнування російської армії, російської державності, ворог не біля воріт Москви – більш-менш воювати можна, звідси всі ці плани гри вдовгу".

Загроза затяжної війни: що відомо

Нагадаємо, британська газета Financial Times писала, що Путін готується до ще більшої та тривалішої війни в Україні.

Видання The Economist порадило Україні готуватися до війни на виснаження, адже Путіну не потрібні переговори.

Американський військовий аналітик Майкл Кофман із Фонду Карнегі заявив, що країни Заходу дійшли до висновку, що війна РФ проти України буде довгою і її не вийде завершити завдяки одному контрнаступові.

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