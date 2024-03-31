Маломуж про загрозу втрати Часового Яру: "Це дуже важлива точка"

Російські окупанти атакують і наближаються в напрямку Часового Яру Донецької області. Втрата міста буде "негативним сигналом" для ЗСУ.

Про це заявив генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки і військовий експерт Микола Маломуж, передає "Еспресо".

Він наголосив, що Часів Яр є надзвичайно важливою точкою для ЗСУ.

Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок у Часового Яру / Фото: МВС

"Командири одного з підрозділів, які знаходяться у цьому секторі, доповіли, що зараз тривають важкі бої. Але росіяни не захопили Часів Яр повністю. Там тривають позиційні бої з переміщеними маневрами. Українські війська проводять різні операції, щоб нейтралізувати зусилля ворога. Часів Яр є надзвичайно важливою точкою для ЗСУ. Думаю, ми будемо її утримувати далі. В крайньому разі, якщо ЗСУ відійдуть на інші позиції, то залишать вогневий контроль за цим сектором", – сказав Маломуж.

Часів Яр і околиці на карті / Фото: Deepstatemap

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За його словами, для Сил оборони взяття окупантами Часового Яру буде негативним сигналом. Адже там є панівні висоти, які дають можливість ворогу обстрілювати багато секторів у напрямку Бахмута, і комунікаційні шляхи.

"Такий формат послаблює позиції в цьому регіоні. Але думаю, ЗСУ не дозволять ворогу вільно займати там позиції та проводити операції відносно стратегічних сил, які туди підтягнуті. Зараз триває боротьба за Часів Яр, в напрямку Андріївки, околиць Бахмуту, де ЗСУ зайняли більш вигідні позиції", – підсумував експерт.

Раніше співзасновник проєкту DeepState, аналітик Роман Погорілий розповів, що окупанти зайняли панівні висоти у Часовому Яру.

Нагадаємо, командир екіпажу БпЛА "Кара Небесна" повідомив, що біля Часовому Яру на одного бійця Сил оборони припадає 7-10 росіян.

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