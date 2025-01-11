Якщо ЗСУ відступлять з Курщини, то РФ розпочне масштабний наступ на Україну - WP

ЗСУ та армія РФ намагаються суттєво покращити свої позиції у Курській області до 20 січня.

Якщо українські війська відступлять з Курщини, то 60 тисяч військових, які Росія там розгорнула, слідуватимуть за ЗСУ до України та займуть більше території.

Про це пише The Washington Post.

"За дев’ять днів до інавгурації новообраного президента Дональда Трампа Росія та Україна ведуть напружену боротьбу за контроль над частиною Курської області Росії, яка, як очікується, стане ключовим пунктом переговорів у мирних переговорах, які Трамп обіцяв провести", – йдеться в повідомленні.

"Існує чіткий стимул для України намагатися утримати Курськ якомога довше, тому має сенс проводити невеликі операції з покращення своїх позицій, щоб вони могли утримувати його довше й намагатися продемонструвати, що вони все ще мають наступальні можливості у цій війні", - сказав військовий аналітик з Центру військово-морського аналізу, що базується у Вірджинії, Майкл Кофман.

Нагадаємо, українські військові 5 січня почали новий штурм Курської області Росії. За повідомленнями, Збройні сили України, зокрема, атакували на Курщині села Бердінь і Велике Солдатське, що розташовані з боку міста Суджа, яке від серпня контролюють ЗСУ. Інформацію про наступ армії України підтвердили і в Міністерстві оборони РФ.

Спершу про новий наступ українських військ на Курщині повідомив очільник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко.

"На Курщині великі переживання в росіян, бо вони були атаковані на кількох напрямках і це стало несподіванкою для них. Сили оборони працюють", – йшлося в його дописі.

Згодом очільник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про "хороші новини з Курської області і що Росія отримує за заслугами".

За повідомленнями російських воєнних каналів у Telegram, які стежать за подіями на фронті, українська атака здійснюється із залученням бронетехніки, машин для розмінування та систем радіоелектронної боротьби, які, за їхніми словами, успішно протидіють російським дронам.

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