Яку армію задіяла Росія у війні: Жданов перелічив війська, що перебувають в Україні

Росія має 10 армій у складі сухопутних військ. Усі ці армії воюють в Україні.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

"1-га гвардійська танкова армія Підмосков'я, Центральний округ - повний розгром. Морська піхота Чорноморського флоту, Морська піхота Північного флоту?.. Де вони всі? В Україні. У РФ 10 армій у складі сухопутних військ. Усі 10 армій воюють тут. Там нічого не залишилося. Там залишилася лише та частина військ, у якій служать терміновики", - заявив Жданов.

За його інформацією, номінально військову частину РФ розбито на дві: одна перебуває у пункті постійної дислокації - там проходять службу терміновики. А друга частина воює в Україні. Остання сухопутна армія – це Уссурійська з Далекого Сходу, що була задіяна в Україні під час штурму заводу "Азовсталь".

"Не забудьте, що за Уралом Росія не має розгорнутих частин. Там лише кадровані частини та їх розгортали на базі або призовників, або тих, кого агітували підписати контракт. А де морська піхота Тихоокеанського флоту? В Україні. Де Сахалінська армія?.. У Росії немає армії, яка не воює в Україні. Тому у них і проблема з резервами. Залишилися одні строковики у військових частинах", - сказав експерт.

Нагадаємо, що у Кривий Ріг сьогодні прилетіли попередньо вісім російських крилатих ракет.

Внаслідок атаки без води декілька районів міста. Росіяни завдали удару по гідротехнічним спорудам.

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