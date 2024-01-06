Яку динаміку можуть мати бойові дії найближчими тижнями: відповыдь військового експерта

Андрій Крамаров погоджується з прогнозом про те, що треба очікувати нової інтенсифікації.

Військовий експерт Андрій Крамаров розповів, яку динаміку, насправді, можуть мати бойові дії найближчими тижнями.

Про це він розповів в інтерв'ю OBOZ.UA.

"Тут, дійсно, є певна суперечність, але протягом останнього тижня росіяни зазнали певних тактичних втрат. Тому якщо порівняти із ситуацією станом на середину грудня, дійсно інтенсивність бойових дій дещо зменшилася. Але зменишалась несуттєво. Вона продовжує бути доволі високою, але у порівнянні", – сказав він.

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Експерт погоджується з прогнозом про те, що треба очікувати нової інтенсифікації.

"І тут головне питання навіть не прив’язка до певних свят. Питання в тому, що росіяни просто більшою мірою використовують цей час, останній тиждень, для реорганізації, перегрупування, підтягування резервів. Це стосується Таврійського, Авдіївського напрямку, лівобережжя Херсонщини, Бахмута тощо. Після того, як противник підтягне резерви, десь поповниться бронетехнікою, думаю, знову будуть спроби штурму наших позицій. Будуть активніші спроби, як ми бачили в середині грудня", – резюмував Андрій Крамаров.

Нагадаємо, військовий експерт попередив про черговий потужний удар по Україні.

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