Яку допомогу Україні запропонують на “Рамштайні”: експерт назвав три сценарії

На черговому засіданні Контактної групи з питань оборони України, яке називають форматом “Рамштайн”, обговорюватимуть допомогу нашій державі у відбитті російської агресії.

На думку керівника Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, можливі три сценарії наслідків цієї зустрічі.

За першим сценарієм, який озвучив експерт, західні партнери України частково підтримають пропозиції щодо Плану перемоги України та нададуть певне озброєння.

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“Може бути такий сценарій, що буде відповідь, що зараз нас підтримують, дають нам змогу боронитися далі. Це ситуація певної невизначеності на певний період часу, щоб пережити вибори у США, щоб пройти цей період турбулентності та рухатись далі”, – сказав Мусієнко в коментарі “24 каналу”.

Другий сценарій — Україна отримає якщо не все, то максимум з того, що може отримати, виходячи з Плану перемоги. Зокрема, дозвіл на удари вглиб російської території західною зброєю.

Третій сценарій передбачає поступове скорочення обсягів допомоги Україні.

На думку Олександра Мусієнка, найімовірнішими є перші два сценарії.

"Або [сценарій] максимально наближений до Плану перемоги по пакетах перемоги, або такої невизначеності. Навряд чи зараз буде зменшення пакетів допомоги", – припустив експерт.

За його словами, поступки президенту держави-агресорки Володимиру Путіну для Заходу означатимуть слабку позицію.

Нагадаємо, засідання у форматі "Рамштайн", яке мало відбутися 12 жовтня, відклали.

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