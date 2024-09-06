Яку "хімічну" зброю використовує український дрон "Дракаріс" проти окупантів: пояснення експерта (відео)

Суміш є ефективною цієї пори року, коли ворог ховає свою бронетехніку у лісосмугах.

Дрон “Дракаріс”, яким українські бійці випалюють лісопосадки з технікою російських окупантів, розпилює звичайну термітну (горючу) суміш, яка не вважається хімічною зброєю.

На цьому наголосив експерт з радіотехнологій “Флеш” Сергій Бескрестнов в ефірі телеканалу “Київ24”.

Він зазначив, що російські пабліки поширюють брехню, стверджуючи, що українська армія порушує міжнародну конвенцію щодо застосування хімічної зброї.

Також читайте Сили безпілотних систем в Україні включили до окремих родів військ ЗСУ

“Це суміш, яка горить з дуже високою температурою. Але я не вважаю, що це хімічна зброя. Є чіткі визначення, що саме є хімічною зброєю”, — пояснив експерт.

Водночас Сергій Бескрестнов додав, що суміш, яку розпилює “Дракаріс”, є ефективною цієї пори року, а не взимку або пізньої осені.

“Це дуже актуально зараз, коли ми бачимо багато дерев. Це можливість для нас знищувати посадки і ворожу техніку, яка там ховається. Якщо дерева будуть палати, то у нашого ворога не буде часу швидко прибрати техніку. Вона буде ліквідована разом з деревами”, — зазначив він.

Відео, на якому український дрон летить уздовж лісосмуги, зайнятої російськими військами, та розпилює над нею горючу суміш з’явилося у Мережі 2 вересня. Ці кадри оприлюднили бійці 108-ї окремої бригади територіальної оборони України.

Українські бійці за допомогою FPV-дрона випалюють окупантів із лісосмуги

Нагадаємо, аналіз характеристик української розробки "Паляниця" вказує на те, що дрон-ракета може створювати небезпечні пастки для авіації ворога.

Читайте також: