Яку "хімічну" зброю використовує український дрон "Дракаріс" проти окупантів: пояснення експерта (відео)

Суміш є ефективною цієї пори року, коли ворог ховає свою бронетехніку у лісосмугах.
Дрон “Дракаріс”, яким українські бійці випалюють лісопосадки з технікою російських окупантів, розпилює звичайну термітну (горючу) суміш, яка не вважається хімічною зброєю.
На цьому наголосив експерт з радіотехнологій “Флеш” Сергій Бескрестнов в ефірі телеканалу “Київ24”.
Він зазначив, що російські пабліки поширюють брехню, стверджуючи, що українська армія порушує міжнародну конвенцію щодо застосування хімічної зброї.
“Це суміш, яка горить з дуже високою температурою. Але я не вважаю, що це хімічна зброя. Є чіткі визначення, що саме є хімічною зброєю”, — пояснив експерт.
Водночас Сергій Бескрестнов додав, що суміш, яку розпилює “Дракаріс”, є ефективною цієї пори року, а не взимку або пізньої осені.
“Це дуже актуально зараз, коли ми бачимо багато дерев. Це можливість для нас знищувати посадки і ворожу техніку, яка там ховається. Якщо дерева будуть палати, то у нашого ворога не буде часу швидко прибрати техніку. Вона буде ліквідована разом з деревами”, — зазначив він.
Відео, на якому український дрон летить уздовж лісосмуги, зайнятої російськими військами, та розпилює над нею горючу суміш з’явилося у Мережі 2 вересня. Ці кадри оприлюднили бійці 108-ї окремої бригади територіальної оборони України.
Нагадаємо, аналіз характеристик української розробки "Паляниця" вказує на те, що дрон-ракета може створювати небезпечні пастки для авіації ворога.
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