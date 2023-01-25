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Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів військкомати

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів військкомати

Дані в реєстрах

Які персональні дані після збирання та проведення звірювання у шести державних реєстрів отримують ТЦК, знайдете в матеріалі ТСН.ua

Нагадаємо, що Кабмін ухвалив постанову від 30 грудня 2022 р. №1493, якою передбачено проведення звірки персональних даних українців у державних реєстрах.

Яку інформацію отримують територіальні центри комплектування та соціальної підтримки після звірювання:

  • Унікальний номер в кожному реєстрі.
  • Дійсне прізвище, ім'я та по батькові.
  • Дата та місце народження.
  • Стать.
  • Громадянство.
  • Серія та номер свідоцтва про народження, паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий.
  • Відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування).
  • Відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну.
  • Реквізити документів, виданих засобами Єдиного державного демографічного реєстру.
  • Реквізити документів, на підставі яких засобами Єдиного державного демографічного реєстру видані документи.
  • Реєстраційний номер облікової картки платників податків або інформація про відмову від його прийняття.
  • Дані про народження дитини.
  • Дані про батьків дитини.
  • Місце проживання батьків.
  • Відомості про малолітніх дітей.
  • Дані про останнє зареєстроване/задеклароване місце проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України ▪️Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;
  • Якщо міняли ім'я - прізвище, ім'я та по батькові до і після зміни імені.
  • Номер посвідчення застрахованої особи.
  • ПІБ на момент створення електронної облікової картки застрахованої особи;
  • Номер телефону.
  • Дата смерті та номер акта ― у разі смерті особи.

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Дата публікації
Перегляди
9036
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