Яку інформацію щодо призовників отримають з реєстрів військкомати

Які персональні дані після збирання та проведення звірювання у шести державних реєстрів отримують ТЦК, знайдете в матеріалі ТСН.ua
Нагадаємо, що Кабмін ухвалив постанову від 30 грудня 2022 р. №1493, якою передбачено проведення звірки персональних даних українців у державних реєстрах.
Яку інформацію отримують територіальні центри комплектування та соціальної підтримки після звірювання:
- Унікальний номер в кожному реєстрі.
- Дійсне прізвище, ім'я та по батькові.
- Дата та місце народження.
- Стать.
- Громадянство.
- Серія та номер свідоцтва про народження, паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий.
- Відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування).
- Відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на постійне проживання або залишення на постійне проживання за кордоном чи повернення на проживання в Україну.
- Реквізити документів, виданих засобами Єдиного державного демографічного реєстру.
- Реквізити документів, на підставі яких засобами Єдиного державного демографічного реєстру видані документи.
- Реєстраційний номер облікової картки платників податків або інформація про відмову від його прийняття.
- Дані про народження дитини.
- Дані про батьків дитини.
- Місце проживання батьків.
- Відомості про малолітніх дітей.
- Дані про останнє зареєстроване/задеклароване місце проживання (перебування) внутрішньо переміщеної особи на території, де виникли обставини, зазначені у статті 1 Закону України ▪️Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб;
- Якщо міняли ім'я - прізвище, ім'я та по батькові до і після зміни імені.
- Номер посвідчення застрахованої особи.
- ПІБ на момент створення електронної облікової картки застрахованої особи;
- Номер телефону.
- Дата смерті та номер акта ― у разі смерті особи.
Читайте також: