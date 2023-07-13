Яку інфраструктуру потрібно створити Україні для винищувачів F-16: експерт дав відповідь

Коли в Україні з'являться винищувачів F-16, для них треба створити відповідну інфраструктуру. ЇЇ ключові елементи — це закриті ангари та системи ППО, які їх охоронятимуть.

Про це заявив авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап у прямому ефірі телеканалу FREEДОМ.

"F-16, коли стануть нашими літаками, вони мають злітати на бойові завдання з нашої території і для цього треба готувати аеродроми, відповідну інфраструктуру. Насамперед системи безпеки. Це і архітектурні форми у вигляді капонірів чи закритих ангарів, і системи ППО, які мають цю справу охороняти. Це все дуже чітко розписано нашими ще радянськими стандартами, і чітко розписано натовськими стандартами. Напевно, тут будуть використовуватися натовські стандарти. Але за своєю логікою вони мало чим відрізняються. Головне, що вони повинні забезпечувати ефективне обслуговування: нормальне покриття аеродромної смуги, безпека. І звичайно, весь комплекс радіотехнічних засобів, стеження, спостереження, організації польотів. У нас дуже багато аеродромів спільного користування: і військові, і цивільні", - резюмував він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що перші винищувачі F-16 мають літати в українському небі вже до кінця березня 2024-го. Передавання літаків ЗСУ пов'язане з дуже складними технічними моментами.

Раніше видання Politico повідомляло, що Україна отримає перші винищувачі F-16 на початку 2024 року. Зазначається, що графіки постачань літаків для ЗСУ досі "висять у повітрі".

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