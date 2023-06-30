Яку нову зброю Іран надасть Росії: експерт назвав повний перелік

Іран продовжує підтримувати окупантів у війні проти України.

Російські окупанти атакують Україну дронами Shahed, які їм передав Іран.

Проте військово-політичний оглядач спільноти "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що зброї може бути більше, ніж дрони.

Він опублікував перелік озброєння, яке Іран постачає Росії:

БПЛА: Mohajer-6, Shahed-131, Shahed-136

Авиабомби: Ghaem-5

Шльоми: NIJ II

Бронежилети: Rouin-3

ПТРК: Dehlaviyeh

"Підтверджується постачання 152-мм набоїв для Д-20 и 122-мм для Д-30", - зазначив він.

Нагадаємо, Іран вкотре заперечив свою допомогу Російській Федерації, яка стосується постачання ударних дронів Shahed. Мовляв, Тегеран "за" політичне рішення для якнайшвидшого припинення війни. і навіть готовий у цьому допомогти.

Верховна Рада України 29 травня затвердила рішення РНБО про застосування санкцій проти Ісламської Республіки Іран строком на 50 років.

За даними аналітиків ISW, Росія продовжить реалізацію програм із метою забезпечення постійної матеріальної підтримки Іраном війни проти України.

За даними іранського державного агентства IRNA, під час візиту віцепрем'єра Росії Олександра Новака до Тегерана 16 та 17 травня, посол Ірану в РФ Казем Джалалі оголосив про укладання угоди між двома країнами про будівництво залізничної лінії Решт-Астара.

Ця угода покликана прискорити завершення іранського проєкту коридору "Північ-Південь", забезпечуючи зв'язок між іранськими містами Решт та Астара та створюючи новий маршрут між Санкт-Петербургом та Перською затокою.

"Завершення будівництва цього сектору було давнім напрямом зусиль Ірану, частково спрямованим на зміцнення внутрішньої економіки та полегшення обходу санкцій. І Росія, і Іран роблять додаткові кроки для подальшого розвитку двостороннього військового співробітництва", — зазначають в ISW.

Читайте також: