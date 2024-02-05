Яку область України Росія атакує найбільше: голова МВС дав відповідь (фото)

Інтенсивність ворожих обстрілів минулого тижня збільшилася майже на чверть. Ворог атакував Україну понад 1500 разів. Зафіксовано атаки понад 570 населених пунктів. Найбільше – в Запорізькій області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Внаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 людей загинули, 60 осіб отримали поранення", – повідомив очільник МВС.

Клименко зазначив, що першими на місця обстрілів прибувають рятувальники та поліцейські. Ліквідовують наслідки ворожого вогню, розбирають завали, документують воєнні злочини та допомагають постраждалим громадянам.

"Наші фахівці працюють у посиленому режимі та завжди готові до будь-яких викликів. Дякую всім, хто продовжує рятувати й захищати", – сказав міністр внутрішніх справ.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, який запас ракет має Росія. У ворога зараз десь 900 ракет, у місяць РФ виготовляє приблизно 100 далекобійних високоточних ракет.

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