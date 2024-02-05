Яку область України Росія атакує найбільше: голова МВС дав відповідь (фото)

Внаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 людей загинули, 60 осіб отримали поранення.
Інтенсивність ворожих обстрілів минулого тижня збільшилася майже на чверть. Ворог атакував Україну понад 1500 разів. Зафіксовано атаки понад 570 населених пунктів. Найбільше – в Запорізькій області.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Внаслідок російських ударів за минулий тиждень 12 людей загинули, 60 осіб отримали поранення", – повідомив очільник МВС.
Клименко зазначив, що першими на місця обстрілів прибувають рятувальники та поліцейські. Ліквідовують наслідки ворожого вогню, розбирають завали, документують воєнні злочини та допомагають постраждалим громадянам.
"Наші фахівці працюють у посиленому режимі та завжди готові до будь-яких викликів. Дякую всім, хто продовжує рятувати й захищати", – сказав міністр внутрішніх справ.
Нагадаємо, речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів, який запас ракет має Росія. У ворога зараз десь 900 ракет, у місяць РФ виготовляє приблизно 100 далекобійних високоточних ракет.
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