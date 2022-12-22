Яку роль може відіграти армія Білорусі у війні Росії проти України: у МВС дали відповідь

Білоруська армія не може відіграти визначальної ролі у війні Росії проти України.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі інформаційного телемарафону.

Денисенко наголосив, що роль можливостей білоруської армії часто переоцінюється.

"Білоруська армія насправді не може відігравати ніякої визначної ролі. Там є приблизно 10-12 тисяч більш-менш боєздатної армії. І вона точно не буде серйозно впливати на хід подій. Білорусь потрібна (Росії – ред.) як плацдарм для залякування Заходу, для того, щоб тримати в напрузі Україну і для того, щоб ми змушені були відтягувати велику частину військ", - зазначив Денисенко.

Загроза з Білорусі

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголошує, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає. Але ЗСУ слідкують за ситуацією і вживають необхідних заходів.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков зауважує, що ризик участі військовослужбовців збройних сил Білорусі в повторній спробі наступу на Україну цієї зими існує. Однак це не в інтересах керівництва республіки.

Російський політичний аналітик Валерій Соловей вважає, що Володимир Путін розглядає варіант удару з Білорусі, щоб перервати постачання озброєння із Заходу. За даними аналітика, в країні перебуває майже половина мобілізованих.

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