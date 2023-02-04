Яку саме функцію виконуватиме "Гвардія наступу" у війні: пояснення від генерал-лейтенанта

Ці бригади будуть особливо важливими під час контрнаступальних операцій ЗСУ.

В МВС України створюють "Гвардію наступу" і формують вісім штурмових бригад, які займатимуться винятково звільненням територій держави.

Про це військовий експерт, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів "24 каналу".

За його словами, ці вісім штурмових бригад почнуть застосовувати на полі бою, коли ЗСУ успішно виконають стратегічну оборонну операцію. Коли російські війська втратять наступальний потенціал, українські перейдуть у контрнаступ. Саме тоді настане час "Гвардії наступу".

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Романенко пояснив, що підрозділи Сил оборони України намагатимуться пробивати фронт і максимально швидко просуватися вперед, не затримуючись у населених пунктах. І саме бригади з "Гвардії наступу" "зачищатимуть" різні міста і села.

"Якщо ЗСУ затримуватимуться на кожному населеному пункті, то наступальний імпульс дуже швидко заклиниться. А це неприпустимо. Тому тоді, коли населений пункт буде оточений, туди входитимуть ці бригади з "Гвардії наступу", які проводитимуть зачистки. А в цей час підрозділи ЗСУ йтимуть далі звільняти території", – висловив думку генерал-лейтенант.

Нагадаємо, напередодні в МВС повідомили про рішення створити "Гвардію наступу" – штурмові бригади, які спрямують на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій. Основу підрозділів складуть поліцейські, прикордонники, нацгвардійці. Охочим долучитися треба заповнити відповідну анкету на сайті storm.mvs.gov.ua.

Вже наступного дня в МВС поінформували, що українці дуже активно подають заявки на вступ до штурмових бригад "Гвардії наступу". Набір відкритий і для чоловіків, і для жінок. Насамперед, це мають бути вмотивовані люди, які готові звільняти території.

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