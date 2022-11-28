Якої шкоди може завдати ракета з імітатором ядерної боєголовки: Жданов пояснив

Ця ракета у Росії, найімовірніше, призначалася для удару під час навчань військ на місцевості з імітатором ядерного вибуху.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, якої шкоди може завдати ракета X-55, у якої замість бойової частини – імітатор ядерної боєголовки.

Цю тему експерт порушив 28 листопада на своєму ютуб-каналі.

За словами Жданова, запуск ракети з імітатором ядерної боєголовки не варто розцінювати, як підвищення Росією ставок та залякування Заходу з її боку. Навпаки, Росія використовує залишки зброї – "вигрібає все, що можна вигребти, щоб збільшити кількість ракет в одночасному залпі по Україні".

"Імітатор ядерного вибуху також має вибухову частину. Кількість ракет, що залишилися на уламково-фугасному спорядженні в Росії, закінчується, якщо вони вже беруть з навчально-бойових комплексів авіації, де на ній тренувався персонал, або ця ракета призначалася для удару під час навчань військ на місцевості з імітатором ядерного вибуху", – додав експерт.

Раніше видання Defense Express повідомило, що в одній із двох ворожих ракет X-55, що 17 листопада збили над столицею України, замість бойової частини був "прикручений" блок, який є імітатором ядерної боєголовки.

Згодом експерт Олег Жданов заспокоїв щодо ракети X-55. За його словами, жоден ядерний заряд на ній не стояв.

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