Яку техніку використовує армія РФ під час наступів: красномовні фото

У РНБО показали, яку техніку використовує армії Росії під час наступів. Зокрема, це старі й розвалені автівки, мотоцикли та баггі.

Про це пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Техніка росіян

"Зараз через значні втрати бронетехніки, а також логістичні збої по паливу внаслідок ударів по НПЗ та нафтобазах, росіяни більше сил покладають на піхотні наступи, а піхота використовує ось таку техніку, також мотоцикли, баггі, і власні ноги", - зазначив він.

Раніше йшлося про те, що на сході України російські війська продовжують безуспішно намагатися прорвати оборону Збройних сил України. Остання атака на Вовчанському напрямку була зупинена бійцями 71-ї окремої єгерської бригади. Українські військові показали допит полоненого окупанта.

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