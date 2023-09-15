Яку зброю може надати Росії Північна Корея і чи змінить це перебіг війни: думка експерта

Зброя від Північної Кореї могла б допомогти РФ продовжувати бойові дії в Україні, але, ймовірно, вона недостатньо сучасна.

Лідер КНДР Кім Чен Ин перебував з візитом у Володимира Путіна, щоб обговорити постачання артилерійських снарядів і протитанкових ракет з КНДР. Зазначалося, що Північна Корея готова підписати з Росією угоду про постачання зброї.

Наскільки великим є потенціал КНДР у контексті військової допомоги Росії та на скільки його вистачить - розповів військовий експерт Михайло Жирохов, пише "Обозреватель".

"Північна Корея не воює від 1953 року, але від цього періоду вона накопичує на складах снаряди і всі боєприпаси. Ті боєприпаси північнокорейського виробництва, фото яких я бачив, вироблені в 1960-70-х роках. Тобто у такий спосіб Північна Корея позбавляється надлишкового майна, снарядів, термін зберігання яких сплив. Вони передають їх росіянам. Причому вони передають росіянам снаряди певних типів – 122, 152-міліметрові. Вони є зменшеної дії, є великої дії, є просто осколково-фугасні. У Росії є потреба лише в деяких типах снарядів, які вони вже використали під час бойових дій", - сказав він.

"Щодо танкових снарядів від Північної Кореї – я особисто не бачив ані фото, ані відео. Було відео з використанням росіянами північнокорейських снарядів до "Градів", але вони також були не в найкращому стані. Вони були іржаві, 1950-х років виробництва. Я не знаю, наскільки це підвищить боєздатність російської армії. Тому що такі снаряди не вибухають через один або навіть являють небезпеку для власного екіпажу – в будь-який момент снаряд може вибухнути просто у стволі.

Ця проблема добре відома українській армії, тому що 2014 року ми почали використовувати снаряди 1960-70-х років. Була дуже велика кількість випадків, коли вибухали самохідні артилерійські установки і снаряди прямо в стволі. Тому підсилення російської армії завдяки Північній Кореї дійсно може бути – в КНДР багато таких снарядів. Але наскільки це позначиться на фронті, важко сказати", - додав експерт.

Що відомо про візит Кім Чен Ина до Путіна

Лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до Росії для переговорів із Путіним 12 вересня. Диктатор прибув на станцію "Хасан" бронепоїздом. Коли він ще тільки виїхав з Пхеньяну, офіційне корейське Центральне інформаційне агентство підтвердило візит до РФ.

Лідер Північної Кореї перебував у супроводі високопосадовців збройної промисловості та військових, а також міністра закордонних справ.

За 12 років при владі Кім Чен Ин рідко їздить за кордон, у нього було лише сім поїздок за кордон — чотири з них до Китаю.

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