Яку зброю отримає Україна від США і чи допоможе це спинити наступ РФ — BBC

Пакет військової допомоги Україні на суму 61 млрд доларів США був схвалений Сенатом США і направлений на стіл президента Джо Байдена для підписання закону.

Отже, яке озброєння може отримати Україна і яке значення воно може мати у спробі зупинити просування Росії? Про деталі пише BBC.

Найбільш нагальна зброя, якої потребує Україна, поділяється на три категорії: системи протиповітряної оборони, ракети середньої і великої дальності та артилерійські снаряди. Ось куди може бути спрямована американська допомога в цих сферах.

Протиповітряна оборона

Відсіч російській загрозі з неба є життєво важливою для захисту міст і критично важливих об'єктів інфраструктури, таких як електростанції.

Минулого тижня президент Володимир Зеленський заявив, що лише цього року Україну атакували майже 1200 російських ракет, понад 1500 безпілотників і 8500 керованих бомб.

Україна має на озброєнні різноманітні системи, що постачаються Заходом, починаючи від ракет малої дальності Stinger, що запускаються з плеча, і закінчуючи сучасними — і надзвичайно дорогими — системами Patriot. Зеленський заявив, що потрібно щонайменше ще сім Patriot або їх еквівалентів.

Російським крилатим і балістичним ракетам — в тому числі переобладнаним ракетам класу “земля-повітря” С-300 і С-400 — разом з сотнями безпілотників Shahed-136 іранського виробництва — важко протистояти через величезну кількість запущених ракет.

Класична тактика придушення протиповітряної оборони полягає в тому, щоб завалити її цілями, тим самим зайнявши їхні радіолокаційні системи виявлення і стеження і виснаживши запаси ракет.

Ракети середньої і великої дальності

Але війна на землі є життєво важливою. З жовтня Україна втратила майже 583 квадратних кілометри своєї східної території через російські війська, в основному через брак артилерії, пише BBC.

Високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS) відіграли вирішальну роль для України, доставляючи керовані боєприпаси з мобільної платформи.

Прибути на місце, встановити, відкрити вогонь і швидко переміститися далі до того, як російські війська зможуть виявити і атакувати пускову установку. Очікується, що Україна отримає більше HIMARS і, можливо, більше танків і бойових машин піхоти Bradley.

Важливо відзначити, що версія тактичних ракетних систем дальнього радіусу дії (ATACMS) армії США вже готова до передачі.

Старіші системи ATACMS перебувають в країні з кінця минулого року, але нова версія може подвоїти дальність до 300 км. Це дозволить вести бойові дії в глибині анексованого Криму, який Росія використовує як велику військово-морську базу, захищену повітряними засобами, і за його межами.

Артилерійські снаряди

І не забуваймо про основну зброю. Гаубиці М777 потребують безперервного живлення 155-мм артилерійськими снарядами.

З лютого 2022 року Сполучені Штати відправили Україні 2 000 000 таких снарядів, і, ймовірно, ще більше буде відправлено в цьому останньому пакеті.

Сполучені Штати мають те, що вони називають “дуже потужною логістичною мережею”, щоб швидко доставити зброю туди — протягом декількох днів, йдеться в повідомленні.

Швидше за все, поставки були переміщені ближче до України, і після передачі вони офіційно стануть власністю України.

Але доставка обладнання на лінію фронту, особливо артилерійської техніки, може зайняти багато днів або навіть тижнів, оскільки російські війська продовжують наступати на сході країни.

Минулого тижня Росія заявила, що збільшить інтенсивність ударів по логістичних центрах і складах, де зберігається західне озброєння.

Винищувачі F-16

F-16 були придбані ще до отримання цього траншу, але зараз є особливо важливими, тому що вони близькі до введення в експлуатацію.

Українські пілоти і екіпажі продовжують підготовку з переобладнання на західні літаки F-16, яка наразі триває в Румунії. Ці багатоцільові літаки забезпечують більш потужний потенціал у класах “повітря-повітря” і “повітря-земля”, тим самим потенційно покращуючи українську протиповітряну оборону.

Данія, Нідерланди і США очікують, що перший з десятків літаків буде доставлений в Україну протягом декількох місяців. Москва ставиться до цього зневажливо, заявляючи, що F-16 не матимуть великого значення на полі бою і будуть збиті російськими військами.

Нагадаємо, після підписання законопроєкту про надання Україні військової допомоги Міноборони США доставлять озброєння через декілька днів.

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