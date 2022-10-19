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Яку зброю та скільки Іран поставляє Росії: військовий експерт розповів

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Яку зброю та скільки Іран поставляє Росії: військовий експерт розповів

Скриншот з відео

Іран готується поставляти Росії безпілотники “Шахід”, дрони з ракетами та балістичні ракети. 

Іран буде поставляти країні-агресорці Росії безпілотники, дрони з боєприпасами та балістичні ракети. Країна відкрито підтримує РФ у її агресії щодо України.

Про це в ефірі “Лучшего радіо” повідомив військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, Іран відкрито підтримує Росію, поставляя їй зброю всупереч усім правилам та нормам. 

"Араш" та "Маджахед" - ми їх поки що не зустрічали, поки літає тільки "Шахед". Були поодинокі випадки появи "Араш", але масово тільки "Шахед". Ці дрони практично однакові, різниця тільки в тому, що "Араш" має велику за вагою головну частину - вона вчетверо важча, ніж у "Шахеда", - пояснив Олег Жданов.

Росіяни роблять масові атаки дронами. Наприклад, напередодні територією України було запущено 46 безпілотників, з яких 38 збили сили ППО. Мета росіян - виснажити наш боєкомплект і знищити енергосистему.

Нагадаємо, що на Київщині у лісі виявили російський безпілотник.

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