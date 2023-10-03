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Яку зиму очікує українська розвідка: Юсов заявив про готування до боротьби

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Яку зиму очікує українська розвідка: Юсов заявив про готування до боротьби

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов / Фото: скриншот з відео

Зима, вочевидь, буде не простою через дії російських окупантів.

Україну та українців чекає чергова зима боротьби. Назвати її легкою - ніхто не наважиться.

Про це в рамках єдиного телемарафона заявив представник ГУР Андрій Юсов.

"Це буде чергова зима боротьби. Боротьби, в результаті якої Україна обов'язково переможе. Але, звичайно, сказати вам, що вона буде легкою, ніхто не наважиться... Це було б неправдою. Так, треба боротися, треба готуватися", - наголосив Андрій Юсов.

Нагадаємо, що Зеленський відвідав найгарячіший напрям, де росіяни знову відновили наступ.

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Дата публікації
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