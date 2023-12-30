Ялинка у понівеченому дворі: в Одесі мешканці розбомбленої багатоповерхівки готуються до Нового року – фото

В Одесі мешканці будинку, який 29 грудня постраждав від обстрілів РФ, – увімкнули гірлянду на ялинці, яка стоїть у самісінькому центрі понівеченого внутрішнього двору багатоповерхівок.

Фото показала пресслужба ДСНС в Одеській області.

"Таку жагу до життя та перемоги світла над темрявою мають лише наші люди, лише українці", - йдеться у підписі до фото.

Ялинка у дворі розбомбленої багатоповерхівки в Одесі / Фото: ГУ ДСНС в Одеській області

Ракетний удар по Одесі

Зранку 29 грудня після нічної атаки дронів РФ вдарила ракетами по будинках в Одесі. В місті та області під час тривоги сталися вибухи. Внаслідок російської атаки по Одесі 29 грудня постраждали 32 людини. Жертвами ударів російської армії стали четверо мирних мешканців.

Одна ракета влучила у багатоповерхівку. На кількох поверхах виникла пожежа. У будівлі повністю вигорів 5-й поверх та ще кілька поверхів постраждало. Загинуло троє людей.

Ще одна ракета влетіла у старий триповерховий будинок. Тут теж під завалами виявили загиблу.

Нагадаємо,у ніч проти 29 грудня Росія влаштувала масований обстріл України і запустила крилаті ракети та дрони по мирних містах. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що загалом росіяни застосували 158 засобів повітряного нападу - ракети різних типів та ударні безпілотники.

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