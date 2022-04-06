Ян-Джевелін: переселенці з Києва назвали новонародженого сина на честь зброї, щоб ім’я його оберігало

Новоспечені батьки вімикнули фантазію, і тепер серед хлопчиків є, до прикладу, Одед, Сулейман

Один на всю Україну - Джевелін. Таке незвичне ім’я своєму новонародженому синочку дала родина переселенців із Києва. Батьки упевнені: це стане для їхнього малюка оберегом.

Про це йдеться в ТСН.

Малюкові лише три тижні, а він уже справжня знаменитість. Про нього багато хто чув не лише в Україні, а й закордоном. Через подвійне незвичне ім’я.

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«Буде представлятися як Ян, але буде додаткове ім’я Джевелін», - каже батько малюка.

Батьки вирішили так назвати сина, бо патріотично. І з почату війний у всіх на слуху. Джевелін – це потужна зброя, яка лущить рашистську техніку, ніби насіння. Анастасія та Ігор упевнені: ім’я стане для хлопчика талісманом. «Хтось каже, що Джевелін - це засіб вбивства, але для нашої країни - це захист і для нас це захист», - каже батько хлопчика.

«Ось воно пишеться Джавелін. Я попросила, щоб написали Джевелін, щоб коли виросте, міг взяти скорочене ім'я Джев», - додає мама.

Народився Ян-Джевелін на Вінниччині. Сюди його батьки втекли від війни зі столиці. Для мешканців семитисячного селища міського типу ім’я видалося дуже незвичним. Навіть бабусі та дідусі хлопчика дивувалися. Бо незвично і провокативно. Родина, що прихистила Семенових - спочатку теж були ошелешена.

«Я була в шоці. А потім – це ж ваше бажання. Ідея класна. Негативної реакції не було», - каже господиня Людмила.

А от старший братик Артемко – у захваті.

Давати імена, щоб не як у всіх – то ніби змагання. Лише за перші 35 днів з початку повномасштабного рашистського вторгнення, на світ в Україні з’явилося майже двадцять дві тисячі малюків.

Новоспечені батьки вімикнули фантазію, і тепер серед хлопчиків є, до прикладу, Одед, Сулейман, Лучезар і Михаїл-Мир. Дівчаток, звісно ж, теж вирішили зробити особливими. І називали Добрянами, Ругаями та Шашанами. Утім, найпопулярнішими залишаються більш звичні імена.

«Найпопулярнішими іменами для дівчат обирають Аліса, Софія, Марія. а чоловічі імена - Марк, Матвій, Дмитро, Андрій», - розповідають в РАГСі.

Родина переселенців із Києва назвала сина Джевеліном

Між тим батьки Яна-Джевеліна мріють побачити дитину зі схожим нетиповим іменем. Йдеться про дівчинку Джавеліну. Що така є – писали навіть на соцсторінці міністерства юстиції. Був і плакат посеред Львова, де новонароджену красуню тримає мама Людмила. Щоправда, сама жінка згодом пояснила: донечка – насправді Ніка. Джавеліна – то був лиш жарт.

Олександра теж упевнена: у діток мають бути традиційні імена. Днями вона народила двійню. Дівчинку назвали Марією. Хлопчика – Іваном. Хоча деякі звичні імена - вже стають ексклюзивними.

«Нещодавно дівчинку назвали Ірина. Також хлопчика - Сергій. Зараз це вже рідкісні імена», - кажуть в РАГСі.

Батьки ж Яна-Джевеліна сином не натішаться. Упевнені: виросте справжнім козаком. А як потім захоче змінити ім’я, то проти не будуть. Головне, кажуть, аби синочок був щасливим. І ніколи не знав, що таке війна.

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