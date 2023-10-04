"Яничарство сучасного світу": Лубінець розповів, як росіяни розміщають українських дітей у табори

У табори потрапляють не лише хлопці, але й також дівчата.

Росіяни з українських дітей, яких викрали, ростять нове покоління російських військовослужбовців, які в майбутньому, напевне за думкою росіян, повинні знову воювати проти України, чи проти інших держав.

Таку думку висловив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в ефірі телемарафону.

Зокрема, росіяни "направляють" дітей у спеціальні табори.

"З приводу навчань – так, вони є примусовими, там фактично немає вибору у наших дітей, чи приймати в цьому участь, чи не приймати... Це офіційна програма навчальна... на території Російської Федерації для українських дітей. Я на цьому наголошую, підтверджую, що саме в першу чергу українських дітей намагаються записати фізично в різні військові організації і провести через подібні навчання", - розповів він.

За його словами, росіяни це роблять не просто свідомо, мовляв, це так зване "яничарство сучасного світу".

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"Завоювали територію, забрали дітей... виховали нових військових і послали знову їх вмирати за "великую Россию. Скільки таких таборів на території всієї Росії – нам поки не вдалося встановити. Але станом на зараз ми можемо казати, що не менше, ніж 70 подібних таборів діють... в тому числі на тимчасово окупованих територіях України", - додав він.

Зазначимо, що у табори потрапляють не лише хлопці, але й також дівчата.

Тим часом проросійські платні акаунти поширюють у соцмережах "поради" від міжнародної організації Save the Children in Ukraine про те, як убезпечити дитину від викрадення на органи в Україні.

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