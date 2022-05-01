Японія хоче засекретити керівні принципи оборони через війну в Україні

Японія хоче засекретити керівні принципи оборони через війну в Україні

Японія планує частково класифікувати керівні принципи національної оборони в рамках серйозного перегляду політики щодо безпеки країни до кінця року.

Така ініціатива дозволить ефективніше протидіяти збільшеним регіональним загрозам з боку Китаю і Росії.

Про це повідомляє агентство Kyodo News.

"Конфіденційність переглянутої версії керівних принципів програми національної оборони, 10-річної політики нарощування оборони, відповідатиме в основному засекреченій Стратегії національної оборони США. Це дозволить Японії мати більш конкретну стратегію щодо непередбачених обставин, в тому числі за участю Північної Кореї через її ракетні та ядерні програми", – повідомили джерела виданню.

Відомо, що ініціатива також продиктована на тлі повномасштабного нападу РФ на Україну.

Під час розгляду оновлення програми оборони урядом Японії буде зроблено акцент на питанні про те, чи зможе країна отримати можливості для нападу на ворожі бази при ударі у відповідь, враховуючи її виключно оборонну політику.

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Нагадаємо, що війська Росії, які варварськи напали на Україну 24 лютого і цинічно знищують її територію вже 67 днів, націлені незаконно окупувати Херсон у довгостроковій перспективі. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії у Twitter.