Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Японія направить Україні бронежилети, зимовий одяг, продукти

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Японія направить Україні бронежилети, зимовий одяг, продукти

Associated Press

 Уряд Японії оголосив про 100 мільйонів доларів на надзвичайну гуманітарну допомогу Україні.

Японія направить Україні, на яку цинічно напала Росія, гуманітарну допомогу, зокрема, бронежилети, зимовий одяг, продукти.

Відповідне рішення ухвалив уряд, пишуть тамтешні ЗМІ.

"Уряд почав вносити корективи щодо постачання медикаментів та бронежилетів, що належать Силам Самооборони, до України, яка зазнала вторгнення РосіїУряд уже оголосив про 100 мільйонів доларів на надзвичайну гуманітарну допомогу, але також надасть товари", - розкрив подробиці урядовець.

Західні країни надають зброю одна за одною, але Японія збирається надавати ліки та інші предмети постачання з гуманітарної точки зору. 

"Фінансова підтримка важлива, але Японія може щось підтримати, зокрема фармацевтику", - сказав прем’єр-міністр Фуміо Кісіда.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація