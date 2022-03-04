Японія направить Україні бронежилети, зимовий одяг, продукти

Уряд Японії оголосив про 100 мільйонів доларів на надзвичайну гуманітарну допомогу Україні.

Японія направить Україні, на яку цинічно напала Росія, гуманітарну допомогу, зокрема, бронежилети, зимовий одяг, продукти.

Відповідне рішення ухвалив уряд, пишуть тамтешні ЗМІ.

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"Уряд почав вносити корективи щодо постачання медикаментів та бронежилетів, що належать Силам Самооборони, до України, яка зазнала вторгнення Росії . Уряд уже оголосив про 100 мільйонів доларів на надзвичайну гуманітарну допомогу, але також надасть товари", - розкрив подробиці урядовець.

Західні країни надають зброю одна за одною, але Японія збирається надавати ліки та інші предмети постачання з гуманітарної точки зору.