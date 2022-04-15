Японія виділить 13 млрд єн на допомогу Україні

Це пільгові кошти для фінансування першочергових потреб.

Держава продовжує забезпечувати українців на прифронтових і деокупованих територіях їжею, медикаментами та іншими товарами першої необхідності, а також забезпечує програми виплат для вимушених переселенців.

Це та інша допомога є можливою також завдяки підтримці й допомозі від міжнародних партнерів. Про це 15 квітня повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відеозверненні.

Він зазначив, що на засіданні Уряду оформили домовленості з Урядом Японії щодо залучення допомоги в розмірі 13 млрд єн (близько 3 млрд гривень).

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"Це пільгові кошти для фінансування першочергових потреб нашої країни та українського народу. Також днями Міністерство фінансів підписало угоду з Урядом Канади щодо залучення 500 млн канадських доларів. Перемовини про допомогу ведемо на всіх рівнях та з усіма, хто може й готовий допомогти", – зазначив політик.

Нагадаємо, в Японії затвердили виплати українським біженцям. Згідно з новими правилами, уряд Японії буде виплачувати соціальну допомогу українським біженцям щонайменше пів року після оформлення заяви на отримання коштів.

Брифінг Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля за 15 квітня

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