Японія заморозила активи російських "Сбербанку" та "Альфа-Банку"

Уряд Японії ухвалив рішення про замороження активів найбільшого банку Росії “Сбербанку”, а також найбільшого приватного банку “Альфа-Банку” за агресію РФ проти України.
Цей крок змусить японські компанії шукати альтернативні способи врегулювання платежів для продовження бізнесу в Росії.
Про це повідомляє Kyodo News.
Аналогічні заходи були раніше запроваджені в США та ЄС. Крім того, Токіо заборонить японським приватним особам і компаніям робити нові інвестиції в Росії. За даними японського Мінфіну, 2021 року Японія інвестувала в Росію $470 млн.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив у неділю, після онлайн-зустрічі лідерів G7, що Японія введе ембарго на імпорт російської сирої нафти в рамках рішення G7 протидіяти вторгненню Росії в Україну.
Тим часом Євросоюз готується відрізати від SWIFT більше російських банків. Труднощі з міжнародними переказами загрожують, зокрема, клієнтам найбільшого банку країни-агресорки – "Сбєрбанку".
Читайте також:
- Дипломати відновлюють роботу у Києві, що дає впевненість - повторних наступів на столицю не буде
- Окупанти здійснили наведення понтонно-мостової переправи через річку Сіверський Донець
- Зеленський прокоментував, чи змінився він під час війни: "Ставлення до матеріальних речей більше не цікавить нікого"