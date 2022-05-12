Японія заморозила активи російських "Сбербанку" та "Альфа-Банку"

Уряд Японії ухвалив рішення про замороження активів найбільшого банку Росії “Сбербанку”, а також найбільшого приватного банку “Альфа-Банку” за агресію РФ проти України.

Цей крок змусить японські компанії шукати альтернативні способи врегулювання платежів для продовження бізнесу в Росії.

Про це повідомляє Kyodo News.

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Аналогічні заходи були раніше запроваджені в США та ЄС. Крім того, Токіо заборонить японським приватним особам і компаніям робити нові інвестиції в Росії. За даними японського Мінфіну, 2021 року Японія інвестувала в Росію $470 млн.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив у неділю, після онлайн-зустрічі лідерів G7, що Японія введе ембарго на імпорт російської сирої нафти в рамках рішення G7 протидіяти вторгненню Росії в Україну.

Тим часом Євросоюз готується відрізати від SWIFT більше російських банків. Труднощі з міжнародними переказами загрожують, зокрема, клієнтам найбільшого банку країни-агресорки – "Сбєрбанку".

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