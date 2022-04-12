Японія запровадила санкції проти доньок Путіна та ще майже 400 росіян

Санкції запровадили проти двох російських банків.
Японія заморозила активи 398 громадян країни-агресорки Росії, а також 28 російських компаній.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Японії.
Під санкції потрапили здебільшого депутати держдуми, дружина та донька голови МЗС Росії Сергія Лаврова, дві дочки президента Володимира Путіна - Катерина Тихонова та Марія Воронцова.
Обмеження також торкнулися два російських банки - "Альфа-банк" та "Сбербанк".
Нагадаємо, МЗС Великої Британії запровадило санкції проти двох доньок президента Росії Володимира Путіна. Також до списку санкцій потрапила дочка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.
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