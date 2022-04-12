Японія запровадила санкції проти доньок Путіна та ще майже 400 росіян

Японія запровадила санкції проти доньок Путіна та ще майже 400 росіян

Санкції запровадили проти двох російських банків.

Японія заморозила активи 398 громадян країни-агресорки Росії, а також 28 російських компаній.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Японії.

Під санкції потрапили здебільшого депутати держдуми, дружина та донька голови МЗС Росії Сергія Лаврова, дві дочки президента Володимира Путіна - Катерина Тихонова та Марія Воронцова.

Обмеження також торкнулися два російських банки - "Альфа-банк" та "Сбербанк".

Нагадаємо, МЗС Великої Британії запровадило санкції проти двох доньок президента Росії Володимира Путіна. Також до списку санкцій потрапила дочка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

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