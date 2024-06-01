Яскрава fpv-ніч: ГУР показало, як нищить окупантів та їхню техніку (відео)

Спецпризначенці ГУР МО України на одному з напрямків фронту продовжують нещадно спалювати російських окупантів та їхню техніку.

Українські військові продовжують щоденно нищити російських окупантів та їхню військову техніку.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України та оприлюднило відповідне відео.

"Яскрава fpv-ніч розвідників. Спецпризначенці ГУР МО України на одному з напрямків фронту продовжують нещадно спалювати російських окупантів та їхню техніку", – йдеться в описі під відео.

Раніше повідомлялось, що український FPV-дрон підірвав цілий взвод окупантів.

Нагадаємо, воїни ЗСУ розповіли, чому FPV-дрони важливі на фронті та як їх використовують.

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