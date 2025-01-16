Яскраві кадри: Третя штурмова показала добірку уражень по автотехніці росіян на Харківщині (відео)

Ворог зазнав серйозних втрат.
Третя штурмова ефективно відпрацювали по автотехніці росіян на Харківщині. Бійці вдарили FPV по ворожих цілях.
Про це пише 3-тя окрема штурмова бригада.
Внаслідок роботи по ворогові мінус вантажівки й "квадрик".
"Окупанти, побачивши загрозу, панічно розбігалися, залишаючи техніку", – йдеться у повідомленні.
Випалювали ворожу техніку й піхоту пілоти підрозділу FATUM з Протитанкового батальйону.
Раніше 3-тя штурмова знищила позицію росіян ударними дронами та гаубицею Д-30. Ворог зазнав втрат у техніці та особовому складі.
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