Яскраві кадри: Третя штурмова показала добірку уражень по автотехніці росіян на Харківщині (відео)

Третя штурмова ефективно відпрацювали по автотехніці росіян на Харківщині. Бійці вдарили FPV по ворожих цілях.

Про це пише 3-тя окрема штурмова бригада.

Третя штурмова відпрацювала по ворогові на Харківщині

Внаслідок роботи по ворогові мінус вантажівки й "квадрик".

"Окупанти, побачивши загрозу, панічно розбігалися, залишаючи техніку", – йдеться у повідомленні.

Випалювали ворожу техніку й піхоту пілоти підрозділу FATUM з Протитанкового батальйону.

Раніше 3-тя штурмова знищила позицію росіян ударними дронами та гаубицею Д-30. Ворог зазнав втрат у техніці та особовому складі.

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