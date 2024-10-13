Йде уповільнення втрат територій: військовий про те, що для українців означає "перемога"

Геннадій Левітас поділився думками, чи зможе Україна вийти на кордони 1991 року і що таке "перемога" для українців.

Геннадій Левітас на псевдо "Кажан", раніше успішний бізнесмен, громадський діяч, а нині — командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 112 ОБр ТРО, заявив, що наразі не бачить жодних військовий передумов для того, щоб Україна наближалась до перемоги.

Про це військовий сказав в інтерв'ю для Telegraf, яке вийшло 13 жовтня 2024 року.

"Якщо відкрити DeepState і переглянути рух лінії зіткнення за останні пів року – особисто я не бачу жодних військовий передумов для того, щоб ми наближались до перемоги. Зараз лише уповільнюється втрата територій. Це відбувається шаленою ціною", – каже військовий.

Він зауважив, що українці досі чекають якогось прориву – тактичного, технічного, або, можливо, дипломатичного, який може суттєво змінити ситуацію. Але на своєму рівні Левітас такого прориву поки не спостерігає.

Водночас, командир зауважив, що РФ продовжує атакувати мирні українські міста, аби зламати українців психологічно.

Що таке перемога?

Геннадій Левітас поділився думками, чи зможе Україна вийти на кордони 1991 року і що таке "перемога" для українців.

"Перемога для нас – коли ракети перестали бити? А у цей час якесь там умовне АТО стоїть, якісь люди утримують позиції? Або перемога – це коли ми повернулись на кордони 1991-го року, але РФ існує і вона має сили і засоби, щоб знову вторгнутись?", – розмірковує військовий.

Він вважає, що будь-який результат не є остаточним і вихід на ті чи інші кордони в певну історичну точку не означає ні перемогу, ні програш.

"Це не те, що ми обираємо: кидаємо частину Запорізької області, чи не кидаємо? Чи той же Донбас. Ми ставимо питання: чи у нас є ресурс, аби їх повернути? Якщо його немає, то території ми не повернемо. Це питання не вибору, а ресурсу", – сказав Левітас.

Раніше президент Володимир Зеленський відповів, коли закінчиться війна.

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