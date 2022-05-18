"Йде відчайдушна боротьба за рубежі, райони, системи доріг": Арестович розповів, як змінився характер війни

На сьогодні на сході України ЗСУ ведуть контрнаступальні дії. Триває відчайдушна боротьба за рубежі, райони, системи доріг та сполучень, але ситуація поступово змінюється на користь українських військових.

Характер війни змінився, і це не на користь російських окупантів.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 18 травня.

"Коли наступали три тижні тому – 4 квітня почали наступати – ми не мріяли про жодні контрнаступальні дії, а тепер контрнаступаємо. Там зараз відбувається надзвичайно цікава річ – взаємні проникнення від поля бою. Йдуть взаємні вклинення, сторони намагаються прикрити фланги. Починаємо трішки довертати. Йде відчайдушна боротьба за рубежі, райони і системи доріг, сполучень, щоб опиратися. Але треба розуміти сам факт, того, що ми контрнаступальні дії ведемо", – розповів радник голови ОП.

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До цього моменту, за його словами, українські війська навіть не мріяли про контрнаступ, а намагалися не потрапити під авіаційний чи артилерійський обстріл противника.

"І навіть на дуже складному Сєвєродонецькому, Попаснянському напрямках показує, що характер ходу всієї операції як з російського боку, так і з нашого боку радикально змінився. От вони до цього давили і ми не мріяли про жодні контрнаступальні дії. Все, про що ми мріяли, – як не потрапити під роздачу авіації та артилерії. Переважальні сили, тобто їх набагато більше було: десь один до п’яти", – описав попередню ситуацію Арестович.

Проте українські війська пішли в контрнаступ, і характер війни змінився не на користь противника.

"Але ми взяли і почали контрдіяти у відповідь. Це означає, що їхні резерви виснажились, а наші підійшли, казатимемо прямо. Тобто теза така – характер операції змінився. І звісно, вони женуть туди досить свіжі війська, особливо в районі Попасної, Сєвєродонецька, але ми контратакуємо. Змінився характер операції не на користь противника. Не дивлячись на всю тяжкість, ситуація поступово перегинається повільно на нашу користь", – запевнив радник керівника ОП.

Нагадаємо, 18 травня військовий експерт Дмитро Снєгирьов повідомив, що окупанти перейшли від оперативного оточення до створення локальних котлів, що свідчить про суттєві зміни тактики ворога.

Мапа бойових дій в Україні станом на 18 травня

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