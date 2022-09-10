"Йдемо далі": у СБУ підтвердили звільнення Куп'янська на Харківщині (фото)

У Службі безпеки України підтвердили звільнення від окупантів Куп'янська Харківської області.

В СБУ наголосили, що Збройні сили України звільнять українську землю до останнього сантиметра.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ в Куп’янську, який був і завжди буде українським! Ми звільнимо нашу землю до останнього сантиметра! Йдемо далі!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, генерал-майор СБУ, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун заявив, що окупанти тікають зі своїх позицій на багатьох напрямках. Зокрема, відомо про покинуті росіянами населені пункти у Донецької області. Росіяни відходять від тих населених пунктів, які вони намагалися завоювати місяцями.