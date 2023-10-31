"Йдемо мінним полем, а назустріч виносять пацанів без ніг": окупант скаржиться на великі втрати і відсутність адекватного командування

Російський загарбник також розповів про нестачу снарядів та відсутність медиків на передовій.

Військовослужбовець РФ повідомив про великі втрати у живій силі, відсутність адекватного командування, забезпечення (у тому числі медичного) та нестачу боєприпасів (у тому числі до танків) для виконання поставлених завдань на війні проти України.

Про це окупант розповів брату у телефонній розмові, яку перехопило і оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони україни 31 жовтня.

Загарбник, який воює проти України у складі 11 полку, розповідає:

"У нас жесть, Ромчик, у нас за місяць мінус 16 саперів";

"Одну дорогу не дочистили, бл**ь, нас почав танк, пташка спалила, по нам почали х**чити";

"Вдерлись на мінне поле, нас у годину ночі туди закидають на**й, утрьох, саперів. Ми йдемо, а нам назустріч уже виносять пацанів без ніг… Ой, а в нас ні медиків, ні**я".

Окупант також поскаржився на відсутність снарядів.

Нагадаємо, російський загарбник розповів дружині телефоном, що військові ЗСУ постійно обстрілюють їхні позиції. Через це окупанти несуть величезні втрати, а їхні тіла не забирають по декілька місяців з поля бою. "Все, що по телеку показують, все пиз***ж. Тут тіла, на**й, по пів року не прибирають, кості лишаються, вони їх у мішок скидають, труни всі забиті", – розповів окупант.

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