Йдеться не про Україну, а про Польщу: Піонтковський про можливість ядерного удару РФ

Російський диктатор Путін своїм ядерним шантажем загрожує не Україні, а всій Європі, зокрема Польщі.

Таку думку висловив російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський, який живе в США, у розмові з російським журналістом і правозахисником Марком Фейгіним.

"Це нова постановка. Йдеться вже не про загрозу удару по Україні, а піднімай вище. Вони хочуть бити по Польщі... мета в тому, щоб дискредитувати Сполучені Штати і розвалити НАТО", — припускає експерт. .

За його словами, у Кремлі вважають, що американці в жодному разі не дадуть відповіді за удар по Польщі.

"Вони не захочуть за Познань заплатити Бостоном. Ядерний удар по Польщі не викличе негайного автоматичного удару Сполучених Штатів по якихось російських центрах. Але це не означає, що він виявиться безкарним... Перша відповідь буде неядерною... Знищення російської армії в Україні і, до речі, його (Путіна, – Ред.) вб'ють обов'язково в цьому випадку... І це буде дуже раціональний крок, а не просто така відплата, яка знайде лиходія... Його фізична ліквідація в першому ударі у відповідь знижує ймовірність продовження з боку Росії подальшої ядерної ескалації", – каже Піонтковський.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив, що загроза використання Путіним ядерної зброї реальна.

У ГУР, коментуючи заяву Байдена, пояснили, чи є загроза, що РФ застосує проти України ЯЗ.

Військовий аналітик, полковник Петро Черник пояснив, якою саме ядеркою може "вгатити" РФ Україною.

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