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Йдеться не тільки про зброю: Кулеба розповів, що ще потрібно Україні для перемоги над Росією

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Йдеться не тільки про зброю: Кулеба розповів, що ще потрібно Україні для перемоги над Росією

Фото: commons.wikimedia.org

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що ще потрібно для перемоги над Росією.

Для цього також необхідна витривалість західних партнерів України

Про це Кулеба сказав у інтерв'ю France24.

Кулеба, відповідаючи на запитання, що ще потрібно Україні, окрім зброї, зазначив, що - європейська витривалість. 

"Нам потрібна витривалість. Не для нас, у нас є витривалість. Нам потрібна витривалість і у європейців, і у жителів інших країн Заходу", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав газову війну Росії проти Європи продовженням війни проти України і закликав Євросоюз завдати удару у відповідь

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