Йдеться не тільки про зброю: Кулеба розповів, що ще потрібно Україні для перемоги над Росією

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів, що ще потрібно для перемоги над Росією.
Для цього також необхідна витривалість західних партнерів України.
Про це Кулеба сказав у інтерв'ю France24.
Кулеба, відповідаючи на запитання, що ще потрібно Україні, окрім зброї, зазначив, що - європейська витривалість.
"Нам потрібна витривалість. Не для нас, у нас є витривалість. Нам потрібна витривалість і у європейців, і у жителів інших країн Заходу", - сказав Кулеба.
Нагадаємо, очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав газову війну Росії проти Європи продовженням війни проти України і закликав Євросоюз завдати удару у відповідь.
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