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"Йдеться про правильну політику": посол України відмовився перепросити Шольца за "скривджену ковбасу"

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"Йдеться про правильну політику": посол України відмовився перепросити Шольца за "скривджену ковбасу"

Фото: Посольство України в Німеччині

Посол України відмовився вибачатися за "скривджену ковбасу" перед Шольцем.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник відмовився від вибачень за свої заяви на адресу федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра і канцлера Олафа Шольца. Він розкритикував німецького канцлера, коментуючи відмову посадовця їхати до Києва, і зазначив, що "Шольц вдає з себе ображену ліверну ковбасу". 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Мова йде не про вибачення, а про правильну політику в наші дні", - зазначив Мельник.

Нагадаємо, Шольц відмовився їхати до України, оскільки офіційний Київ відмовив у візиті президенту Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру. Посол України в Німеччині Андрій Мельник зазначив, що таким чином "Шольц вдає з себе ображену ліверну ковбасу (ред. - німецький фразеологізм, який означає вдавати безневинно ображеного), що не є по-державницьки".

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