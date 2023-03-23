"Йди за мною": дивовижна історія порятунку українки за допомогою дрона

Валерія разом із чоловіком їхала з Києва до Бахмута евакуювати рідних. На ворожі позиції звернули випадково...

Харківським поліцейським вдалося встановити особу росіянина, який розстріляв цивільну автівку з двома людьми. Жінку тоді врятували українські військові, які за допомогою безпілотника вивели її на безпечну територію. Слідство тривало цілий рік.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"А я людей сьогодні вбив... Не знаю, хто це був... Гроші мені поклади на телефон сьогодні, гаразд?" - буденна розмова росіянина, який телефонує додому з полів Харківщини, куди він прийшов зі зброєю в руках.

Розстрілом мирних людей окупант хизується спочатку перед дружиною, а згодом - перед товаришем.

Завдяки цим дзвінкам поліцейські змогли ідентифікувати злочинця.

"Мешканець міста Москва. Він старший лейтенант, командир першої мотострілецької роти. Його звати Кєржаєв Клім", - повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області.

26-річний Клім Кєржаєв, одружений, має дитину, відпочиває на курортах. А торік на захоплених землях Ізюмського району без сумніву відкрив вогонь по цивільній автівці.

Валерія разом із чоловіком їхала з Києва до Бахмута евакуювати рідних. На ворожі позиції звернули випадково.

Мить розстрілу випадково зафільмували українські аеророзвідники, які саме обстежували території дроном. Коли жінка побачила коптер, стала навколішки.

"Ми кричали всюди, що ми не військові, а цивільні", - розповідає жінка.

Аби вивести жінку подалі від росіян, українські бійці запустили ще один дрон із запискою: іди за мною. Після вагань Валерія все ж наважилася піти по допомогу чоловікові, який стікав кров'ю.

"А от на цих кадрах видно, як до розстріляної автівки йдуть росіяни. Чоловіка, який був без свідомості, вони прийняли за мертвого і просто викинули до ями. Він пролежав там до ночі і отямився від дощу", - продовжує розповідь кореспондентка ТСН.

Правоохоронці здійснили десятки експертиз, які підтвердили скоєний злочин. Клім Кєржаєв нині є підозрюваним за порушення законів ведення війни. Зараз, за інформацією поліції, російський військовий і далі продовжує воювати та вбивати людей уже на Донеччині.

За розстріл машини з мирними жителями йому загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Раніше йшлося про фельдшерку з Донеччини, яка назавжди носитиме в собі частинку війни. Ворожий снаряд залишився в тілі Оксани Корнєвої.

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