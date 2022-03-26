"Йдіть додому, поки ще можете ходити": Зеленський попередив російських військових, які тимчасово окупували Славутич

"Йдіть додому, поки ще можете ходити": Зеленський попередив російських військових, які тимчасово окупували Славутич

Ввечері 26 березня мер Славутича повідомив про окупацію міста російськими військами.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що російським окупантам не вдасться надовго окупувати Славутич Київської області.

Про це голова держави сказав у своєму відеозверненні 26 березня.

"Вільний Славутиче, яким загарбникам не підкорити. Сьогодні ми були разом з тобою, на твоїх вулицях, на твоєму протесті. І всі разом говорили окупантам одне:"Йдіть додому, поки ще можете ходити". Російські загарбники увійшли в Славутич і зустріли там таку ж реакцію, як і на півдні нашої держави, як і на сході нашої країни. Україна - єдина у прагненні жити вільно, незалежно і заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 26 березня російські окупанти Славутича: танки заїхали прямо до міста. Через це мирні місцеві жителі влаштували масштабний протест, по якому російські війська відкрили вогонь.

Пізніше міський голова Славутича Юрій Фомічев заявив про окупацію міста російськими військами та підтвердив загибель трьох мирних жителів на акції протесту проти загарбників.