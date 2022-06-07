"Йдуть каравани з Пакистану, і ми вигрібаємо": Арестович розповів про ситуацію на фронті

"Йдуть каравани з Пакистану, і ми вигрібаємо": Арестович розповів про ситуацію на фронті

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ситуація на фронті склалась складна.

Загалом, нині тривають запеклі бої з російськими окупантами на сході України, а на півдні військові РФ готуються до наступу. Утім, попри складну ситуацію, українські захисники героїчно тримають оборону.

Про це Арестович зазначив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 6 червня.

"Йдуть з Пакистану каравани, і ми вигрібаємо. Конкретно вигрібаємо. Але поки ми стоїмо на місці та тримаємося", - розповів Арестович.

Зазначимо, поки ворог має перевагу, тобто фаза війни на боці окупантів. Так сталося, тому щоо Україні невчасно постачається зброя.

Нагадаємо, Олексій Арестович вважає, що українські захисники повною мірою перейдуть в контрнаступ у другій половині липня або в серпні.

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