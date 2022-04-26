Йдуть важкі бої: Арестович розповів про наступи російських окупантів

Російські окупанти намагаються прорвати оборону Збройних сил України, наступаючи одразу по кількох напрямках.

Попри це російські війська зазнають поразки, бо українські захисники сміливо відбивають атаки.

Про це під час брифінгу 26 квітня повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Головне зусилля російські окупанти концентрують на напрямку Попасна-Сєвєродонецьк-Рубіжне, намагаючись оточити наші війська. Не виходить. Також на напрямку від Ізюму на Слов'янськ-Краматорськ. Там у них теж не виходить. Хоча ворог вдається до потужних авіаційних та артилерійських ударів, але наші війська вдало маневрують та відбивають атаки. Ворог намагається просунутись у напрямку Авдіївки та Мар'іїнки. У нього теж не виходить. У напрямку Гуляйполя-Запоріжжя йдуть важкі бої. Наші війська завдають ударів по скупченню російської військової техніки, пунктах управління та польових складах. Також противних докладає зусилля, щоб прорвати оборону в напрямку до Кривого Рогу. Він концентрує свої сили у Херсонській області та намагається просунутись. Але вчора та сьогодні вони понесли втрати: не менше 70 загарбників та склад боєприпасів. ЗСУ проводять вдалу стратегічну оборонну операцію"

Нагадаємо, російські окупанти в прикордонних з Україною районах Бєлгородської області відновлюють боєздатність та готуються до наступу.

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