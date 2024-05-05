"Йдуть важкі бої": на трьох напрямках фронту загострилася ситуація - ЗСУ

За останній тиждень у Донецькій області загострилася ситуація на Бахмутському, Авдіївскому та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у неділю, 5 травня.

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"Ситуація наступна - "найгарячіші" напрямки - Бахмутський, Авдіївский, Новопавлівський. Обстановка за останній тиждень відносно загострилась", - розповів він, наголосивши, що ситуація під контролем Сил оборони.

За його словами, ворог має такі завдання:

перехопити стратегічну ініціативу,

прорвати лінію фронту.

"Ворог також атакує по всій лінії фронту, а на деяких напрямках має тактичні успіхи. Але останнім часом відбувається динамічна зміна обстановки. Також за останні дні ворог активно став використовувати авіацію для нанесення ракетно-бомбових ударів", - зауважив Волошин.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, що Росія зосередила в районі Часового Яру велику кількість окупантів.

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