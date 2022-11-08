Є 3 чи 4 критичні точки щодо звільнення Херсона: генерал із США припустив, як надалі розвиватимуться події

Колишній командувач Сухопутних сил США у Європі генерал-лейтенант Бен Годжес повідомив, що російські військові готують нову лінію оборони на лівому березі Дніпра, де у них кращі позиції.

Таку думку американський генерал у відставці висловив в інтерв'ю 24 каналу.

Він вважає, що операція зі звільнення Херсона від окупантів має три чи чотири критичні точки, після яких ЗСУ зможуть деокупувати Крим. Годжес припускає, що після звільнення Херсона українська армія зможе підтягнути туди системи HIMARS, завдяки яким буде нищити логістику та оборонні споруди ближче до півострова.

"Знищення мостів робить постачання російських військ дуже ускладненим, а також унеможливлює вивезення важкого озброєння", - сказав він.

На його думку, російське командування готує використати мобілізованих, як "гарматне м'ясо".

"Вони позабирали цивільних, щоб розчистити собі шлях. Скидається на те, що росіян замінюють своїх десантників на мобілізованих, щоб використати їх як "гарматне м'ясо", – зазначив Ходжес.

Деокупація Херсона

Керівник ГУР Міністерства оборони України Кирило Буданов вважає, що операція зі звільнення Херсона, швидше за все, триватиме до кінця листопада. За його словами, у Херсоні зараз перебувають "найбільш підготовлені та найбільш боєздатні російські підрозділи".

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань зазначив, що частина жителів Херсона залишається в місті, попри тиск із боку російських окупантів. За його словами, містяни запасаються харчами, водою та чекають на звільнення міста. Втім, є ті мешканці, які "евакуювалися", які повірили окупантам.

Додамо, що українські військові крок за кроком звільняють Херсонщину. Станом на 24 жовтня відомо, що деокуповано вже понад 90 населених пунктів у Херсонській області.

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