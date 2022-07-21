Є багато "веж": розслідувач Bellingcat про те, чому Гіркіна не покарали за критику війни

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов'янська у 2014 році, має неабиякий "дах" у російському ГРУ, тому може дозволити собі робити гучні заяви з критикою перебігу війни в Україні.

Про це заявив журналіст-розслідувач, керівник Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю Радіо НВ.

Грозєв особливу увагу звернув, що Гіркін критикує не сам факт війни, а її перебіг.

"Він каже, що робити її треба набагато агресивніше, з повною мобілізацією всього населення і т. д. Він скаржиться на погану стратегію війни, написану Генштабом, критикує (міністра оборони РФ. – Ред.) Шойгу", – каже керівник Bellingcat.

За його словами, така позиція повністю збігається зі словами "партії війни" всередині російського ГРУ (Головного розвідувального управління). Розслідувач зазначив, що всередині російських спецслужб є дуже багато "веж", які постійно сваряться одне з одним.

"Навіть у 2014—2015 роках були деякі факти, ми послухали, саме Гіркіна використовують дві групи усередині ФСБ. Тобто він має "дах", є люди, мабуть, "партія війни" всередині спецслужб, яка вважає, що він представляє їхні інтереси і тому вони дозволяють йому це робити. Реально в нього "дах", – підсумував журналіст.

Зазначимо, що після повномасштабного вторгнення РФ до України, а особливо – після поразки окупантів під Києвом та на північному напрямку, Гіркін став активно критикувати військове командування РФ. Проте, на відміну від опозиційних російських діячів, покарання за свої висловлювання він не поніс.

Раніше російський правозахисник Майк Фейгін заявив, що Гіркін діє під кураторством ФСБ, якій вигіда критика Шойгу та Міноброни.

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