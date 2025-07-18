Є-бали за вбивства росіян: як гейміфікація війни допомагає Україні боротися

Українські оператори дронів / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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У війні за виживання Україна змушена шукати нестандартні шляхи для збереження переваги на полі бою. Один із таких — цифрова система мотивації «Армія дронів: Бонус», яка дозволяє підрозділам заробляти бали за знищення ворожих цілей і отримувати за це реальні винагороди — від техніки до фінансування. Цей підхід викликає як захоплення, так і дискусії.

Про систему, яка змінює правила гри на фронті, пише BBC.

У межах схеми «Армія дронів: Бонус» (також відома як «є-бали») українські підрозділи можуть отримувати бали за кожного знищеного російського солдата або одиницю техніки. І, як у грі Call of Duty, бали означають призи.

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«Що стратегічно важливішою та масштабнішою є ціль, то більше балів отримує підрозділ. Наприклад, знищення ворожої реактивної системи залпового вогню приносить до 50 балів; за знищений танк нараховують 40, а за пошкоджений — 20 балів», — йдеться в заяві команди Brave 1, яка об’єднує експертів із державного сектору та військових.

«Називайте це гейміфікацією війни», — зазначило видання.

Кожне завантажене відео тепер уважно аналізується в Києві, де бали нараховуються згідно з постійно змінюваними військовими пріоритетами.

«Передусім, ідеться про якісні дані, про математику війни та розуміння того, як ефективно використовувати обмежені ресурси«, — пояснив міністр цифрової трансформації України та ідейний натхненник системи є-балів Михайло Федоров.

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Але після понад 3,5 року повномасштабної війни ця система має ще одну важливу функцію.

«Йдеться також і про мотивацію. Коли ми змінюємо вартість балів — ми бачимо, як змінюється мотивація», — зауважив Федоров.

За словами командирів, дрони вже відповідають за приблизно 70% усіх російських втрат — убитих і поранених.

Що про схему з є-балами думають українські військові?

Видання звернулося до понад 10 українських підрозділів, аби з’ясувати, як військові на передовій ставляться до цієї системи. Відповіді були змішаними.

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«Загалом мої побратими і я — позитивно налаштовані. Це спосіб компенсувати втрати… водночас завдаючи ворогу шкоди якомога ефективніше», — сказав Володимир зі 108-ї бригади ТрО, попросивши не вказувати його прізвища.

У 22-й механізованій бригаді, яка зараз воює на північному сході, вже три місяці користуються цією системою.

«Коли розібралися, як усе працює — виявилося, що це доволі гідна система. Наші хлопці виснажені, і майже ніщо їх більше не мотивує. Але ця система допомагає. Через неї надають дрони, а хлопці отримують винагороди. Це непогана мотивація», — розповів боєць із позивним «Джек».

Але не всі поділяють такий ентузіазм.

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«Корінна проблема мотивації цим не вирішується. Бали не зупинять людей від втечі з війська«, — каже військовий із позивним „Змій“.

Військовий на ім’я Дмитро у своїй довгій відповіді поскаржився, що підрозділи витрачають забагато часу на те, щоб довести, чий удар поцілив, або ж навмисно добивають уже виведену з ладу техніку — заради балів.

«Ця система — просто наслідок нашої збоченої звички все монетизувати. Навіть нашу власну, кляту смерть», — зазначив боєць.

У статті йдеться, що система є-балів — це типовий приклад того, як Україна веде цю війну: креативно, не за шаблоном, використовуючи інновації та намагаючись компенсувати чисельну перевагу ворога.

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За словами Федорова, участь у програмі вже беруть 90-95% бойових підрозділів, що забезпечує постійний потік корисної інформації.

«Ми почали отримувати якісні дані та ухвалювати рішення на їхній основі. Ми можемо пропонувати зміни, але все базується на військовій стратегії», — пояснив міністр.

Як працює оцінювання і нараховуються є-бали?

В одному з анонімних офісів у Києві журналісти зустрілися з аналітиками, які переглядають відео, підтверджують кожне влучання та нараховують бали підрозділам. Видання не розкриває місце та імена.

«Маємо дві категорії: „ураження“ і „знищення“. Різні категорії — різна кількість є-балів», — пояснив Володя.

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Взяття у полон російського солдата цінується значно вище, ніж ліквідація — полонені можуть бути використані для обміну.

«За одного вбитого росіянина дається один бал. А якщо його захопити — множимо на десять», — каже Володя.

Його команда щодня аналізує тисячі уражень.

«Найскладніше — це артилерія. Росіяни дуже добре ховаються і риють окопи», — пояснює Володя, показуючи відео, на якому дрон пробирається між дерев до замаскованої гармати.

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Зміна російської тактики означає, що змінюється і вартість цілей. Зараз ворог дедалі частіше використовує малі мобільні групи піхоти, часто на мотоциклах. Це підвищило цінність окремого солдата.

«Якщо раніше за вбитого ворога давали 2 бали, то тепер — 6», — йдеться в заяві Brave 1.

Оператор дрона цінується більше, ніж сам дрон.

Винагороди та «Amazon для війни»

Раніше підрозділи могли обмінювати свої бали на гроші та разом із благодійною допомогою закуповувати необхідне обладнання. Тепер система є-балів інтегрована у Brave 1 Market, який розробники називають «Amazon для війни».

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Військові можуть переглядати понад 1600 товарів, витрачати накопичені бали, купувати товари безпосередньо у виробників і залишати відгуки — а рахунок оплачує Міноборони України.

Brave 1 Market має доповнити, а не замінити традиційну, повільну систему військових закупівель. Мета — щоб підрозділи швидше отримували потрібне: від дронів і комплектувальних до безпілотних наземних машин (UGV), які можуть евакуювати поранених із передової.

«Бали за вбивства. Amazon для війни. Для когось це може звучати жорстоко або цинічно. Але це — війна. І Україна твердо налаштована вистояти, роблячи це максимально ефективно й розумно», — резюмувало видання.

До слова, президент України Володимир Зеленський обговорює із президентом США Дональдом Трампом потенційну «мегаугоду». Вона передбачає, що Вашингтон купуватиме перевірені у боях українські дрони, а Київ зобов’яжеться закуповувати велику кількість американської зброї.

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